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أكد عدم إمكانية استمرار الحرب الروسية لسنوات

بايدن: أوكرانيا ستنضم لحلف الناتو وبوتين خسر الحرب

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٦ مساءً
بايدن: أوكرانيا ستنضم لحلف الناتو وبوتين خسر الحرب
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين خسر الحرب في أوكرانيا، موضحًا  أن روسيا لا تستطيع الاستمرار في حربها مع أوكرانيا لسنوات.

أوكرانيا والناتو

وقال بايدن إن أوكرانيا ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مضيفًا أن الرئيس الروسي بوتين “سيقرر في النهاية أنه ليس من مصلحة روسيا مواصلة الحرب”.

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وأضاف بايدن: “لا أحد يستطيع الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أثناء الحرب” لأن ذلك سيعني اندلاع حرب عالمية ثالثة”، بحسب ما نقلت “العربية”.

حماية فنلندا

ووصف الرئيس الأمريكي القمة بين بلاده ودول الشمال بأنها “مثمرة للغاية”، وتعهد بحماية كل شبر من أراضي الدول الأعضاء في حلف الناتو بما في ذلك فنلندا.

وشدد بايدن على أن “الولايات المتحدة ملتزمة تجاه فنلندا، ملتزمة تجاه حلف شمال الأطلسي، وهذه الالتزامات راسخة بشدة”.

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