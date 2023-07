بايدن: لا يمكن أن تنضم أوكرانيا للناتو حاليًا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أوكرانيا ليست مستعدة بعد لعضوية الناتو ، قائلاً إن الحرب مع روسيا يجب أن تنتهي قبل أن يفكر الحلف في إضافة كييف إلى صفوفه.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة CNN، بشأن عضوية حلف الشمال الأطلسي “الناتو” وأوكرانيا، وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم أمن أوكرانيا.

وحول موضوع انضمام أوكرانيا إلى عضوية الناتو، قال بايدن: “لا أعتقد أنها جاهزة للانضمام إلى عضوية الناتو”، مشيرًا إلى أن الانضمام إلى الناتو عملية تستغرق بعض الوقت حتى تكون مؤهلة جيدا لمثل هذه الخطوة.

EXCLUSIVE: Biden says Ukraine is not yet ready for NATO membership, saying the war with Russia must end before the alliance can consider adding Kyiv to its ranks. https://t.co/iNx84Zc7r4 pic.twitter.com/z0Ejf6SZlU

— CNN (@CNN) July 9, 2023