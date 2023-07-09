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الحرب مع روسيا يجب أن تنتهي أولاً

بايدن: لا يمكن أن تنضم أوكرانيا للناتو حاليًا

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
بايدن: لا يمكن أن تنضم أوكرانيا للناتو حاليًا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أوكرانيا ليست مستعدة بعد لعضوية الناتو ، قائلاً إن الحرب مع روسيا يجب أن تنتهي قبل أن يفكر الحلف في إضافة كييف إلى صفوفه.

انضمام أوكرانيا إلى الناتو

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة CNN، بشأن عضوية حلف الشمال الأطلسي “الناتو” وأوكرانيا، وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم أمن أوكرانيا.

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وحول موضوع انضمام أوكرانيا إلى عضوية الناتو، قال بايدن: “لا أعتقد أنها جاهزة للانضمام إلى عضوية الناتو”، مشيرًا إلى أن الانضمام إلى الناتو عملية تستغرق بعض الوقت حتى تكون مؤهلة جيدا لمثل هذه الخطوة.

حالة حرب مع روسيا

وأضاف: “أعتقد أنه من السابق لأوانه للدعوة للتصويت الآن لانضمام أوكرانيا إلى عضوية الناتو، لأن هناك مؤهلات أخرى يتعين استيفاؤها، بما في ذلك التحول الديمقراطي وبعض القضايا المماثلة”.

وتابع بايدن، في المقابلة التي بثت اليوم الأحد: “لا أعتقد أن هناك إجماعًا في حلف شمال الأطلسي الناتو حول ما إذا كان سيتم ضم أوكرانيا إلى الناتو الآن، في هذه اللحظة، في خضم الحرب”.

قرار صعب

وصرح بايدن: “بأنه إذا ظلت الحرب مستمرة، فسنكون جميعًا في حالة حرب، سنكون في حالة حرب مع روسيا، إذا كان هذا هو الحال.”

وفي تصريحات سابقة، وصف الرئيس الأمريكى جو بايدن خطوة تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية لأول مرة بالقرار الصعب، مشيرًا إلى أنه اقتنع في نهاية الأمر بإرسال هذا السلاح المثير للجدل لأن كييف تحتاج إلى ذخيرة في هجومها المضاد ضد روسيا.

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