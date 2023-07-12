نظام المساهمات العقارية يساعد على نشر ثقافة الاستثمار بايدن ينسى عدد أعضاء الناتو تأثير السجل الزراعي على دعم حساب المواطن بايدن مازحًا: أوكرانيا ستلتحق بالناتو بعد ساعة و20 دقيقة طالبات سعوديات يكتبن قصص نجاح ملهمة في الأوساط الأكاديمية التركية عودة تويتر وتشات جي.بي.تي للعمل بعد عطل وجيز السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار مكافحة الكراهية الدينية النقد الدولي يوافق على برنامج إنقاذ لباكستان مذيع نمساوي يسكب الماء على رأسه على الهواء تسعيني يتزوج للمرة الخامسة: الزواج سر شبابي
رد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مدى قرب انضمام أوكرانيا إلى “الناتو” بعد انتهاء الأزمة، قائلاً: إن كييف ستلتحق بالناتو بعد ساعة وعشرين دقيقة.
وعقد بايدن وزيلينسكي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا ثنائيًا على هامش قمة “الناتو” في فيلنيوس. وخلال جزء وجيز بحضور الإعلام، سأل أحد الصحفيين زيلينسكي عن مدى قرب انتهاء النزاع المسلح مع روسيا ورغبته في رؤية بلاده في “الناتو”.
وأجاب الرئيس الأمريكي مازحا: “ساعة و20 دقيقة. يا رفاق، أنتم تسألون أسئلة ذات مغزى”. وأضاف: “لقد أوضحت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا على المستوى الرسمي أنها ترى مستقبل أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي”.
بالإضافة إلى ذلك، في نفس الاجتماع، قال الرئيس الأمريكي جوبايدن -بطريقة مازحة أيضا- إن كييف لا خلاص لها من واشنطن. وقال بايدن لزيلينسكي: “شكرا لك على ما تفعله. أخبار سيئة لك يا سيد زيلينسكي. لن تتمكن من التخلص منا، أنت عالق معنا. شكرًا لك”.
وتعد الولايات المتحدة حاليًا أكبر مانح عسكري واقتصادي لكييف، وقد أوضحت مرارًا على المستوى الرسمي، أنها تعتزم دعم أوكرانيا “طالما استغرق الأمر”.