بايدن مازحًا: أوكرانيا ستلتحق بالناتو بعد ساعة و20 دقيقة

رد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مدى قرب انضمام أوكرانيا إلى “الناتو” بعد انتهاء الأزمة، قائلاً: إن كييف ستلتحق بالناتو بعد ساعة وعشرين دقيقة.

ساعة و20 دقيقة

وعقد بايدن وزيلينسكي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا ثنائيًا على هامش قمة “الناتو” في فيلنيوس. وخلال جزء وجيز بحضور الإعلام، سأل أحد الصحفيين زيلينسكي عن مدى قرب انتهاء النزاع المسلح مع روسيا ورغبته في رؤية بلاده في “الناتو”.

وأجاب الرئيس الأمريكي مازحا: “ساعة و20 دقيقة. يا رفاق، أنتم تسألون أسئلة ذات مغزى”. وأضاف: “لقد أوضحت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا على المستوى الرسمي أنها ترى مستقبل أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي”.

تصريحات بايدن

بالإضافة إلى ذلك، في نفس الاجتماع، قال الرئيس الأمريكي جوبايدن -بطريقة مازحة أيضا- إن كييف لا خلاص لها من واشنطن. وقال بايدن لزيلينسكي: “شكرا لك على ما تفعله. أخبار سيئة لك يا سيد زيلينسكي. لن تتمكن من التخلص منا، أنت عالق معنا. شكرًا لك”.

وتعد الولايات المتحدة حاليًا أكبر مانح عسكري واقتصادي لكييف، وقد أوضحت مرارًا على المستوى الرسمي، أنها تعتزم دعم أوكرانيا “طالما استغرق الأمر”.