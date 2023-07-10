بايدن يحث أردوغان على الترحيب بالسويد في الناتو

أفاد البيت الأبيض في بيان أمس الأحد، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبّر في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في الترحيب بالسويد عضوًا في حلف شمال الأطلسي في أقرب وقت ممكن.

بايدن وأردوغان

وأردف البيت الأبيض أن الرئيسين ناقشا أيضًا مجموعة من القضايا التي سينظر فيها قادة حلف شمال الأطلسي في القمة التي تعقد هذا الأسبوع، بما في ذلك دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وأفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بأن أردوغان أبلغ بايدن بأن ستوكهولم اتخذت خطوات في الاتجاه الصحيح حتى تصدق أنقرة على طلبها الانضمام للحلف، في إشارة إلى قانون لمكافحة الإرهاب، لكن هذه الخطوات لم تجدِ نفعًا إذ يواصل أنصار حزب العمال الكردستاني تنظيم احتجاجات في السويد.

وذكرت الرئاسة التركية أن الزعيمين اتفقا على اللقاء وجهًا لوجه في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا خلال قمة الحلف المقبلة وبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية بالتفصيل.

تسليم مقاتلات إف-16

وتابعت الرئاسة التركية أن الرئيسين ناقشا أيضًا خلال الاتصال تسليم مقاتلات إف-16 إلى أنقرة وسعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأخفقت السويد يوم الخميس في إقناع تركيا بالتراجع عن منعها من الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي وذلك خلال اجتماع على مستوى وزيري الخارجية، إذ طلبت أنقرة مزيدًا من الإجراءات في مكافحة الإرهاب.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: إنه سيعقد اجتماعًا بين أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون في فيلنيوس اليوم الاثنين.