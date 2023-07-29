بايدن يعترف بحفيدته غير الشرعية بعد هجوم شرس

اعترف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، علنًا بحفيدته البالغة من العمر أربع سنوات، وهي الابنة غير الشرعية لابنه هانتر، بعدما واجه رد فعل عنيف من المحافظين بعد نشر تقرير يفيد بأنه أمر مساعديه أن يقولوا علنًا أنه ليس لديه سوى ستة أحفاد، مع حذف ابنة هانتر بايدن من قائمة أحفاده.

هانتر يرفض الاعتراف بابنته

ونقل البيت الأبيض عن بايدن قوله: “ابننا هانتر ولاندن (والدة الطفلة نافي) ينظمان علاقتهما، على نحو يصب في مصلحة ابنتهما”.

وأشارت صحيفة “People” إلى أن لاندن (والدة نافي جوان روبرتس البالغة من العمر 4 سنوات)، من مواليد أركنساس، وقد رفعت دعوى قضائية ضد هانتر بايدن، الذي رفض الاعتراف بابنته، ورفض إعالتها.

أحفاد بايدن

ولدى جو بايدن أربعة من الأبناء وسبعة أحفاد، خمسة منهم مع هانتر. الحفيدة الكبرى هي نعومي كينغ بايدن، وتبلغ من العمر 29 عامًا، وقد تزوجت في عام 2022، في حفل زفاف أقيم في البيت الأبيض.

يذكر أن بايدن وإدارته يواصلون تجاهل الأسئلة حول حفيدة الرئيس الأمريكي الجديدة، الابنة غير الشرعية من ابنه هانتر البالغة من العمر 4 سنوات، والتي تنظر محكمة أركنساس في قضية نسبها.

قضية نفقة ضد نجل هانتر

ويدور الحديث عن نافي جوان روبرتس، وهي حفيدة الرئيس الأمريكي وابنة هانتر بايدن من لاندن ألكسيس روبرتس.

تنظر محكمة أركنساس حاليًا في قضية نفقة إعالة الطفلة، حيث تتهم والدة الفتاة نجل الرئيس الأمريكي بإخفاء دخله، كما أن روبرتس تطالب بحق ابنتها باستخدام اسم “بايدن”، وفي يونيو 2023، اتفق الوالدان على حجم نفقة إعالة نافي.

تأثير هانتر بايدن على سمعة والده

وكانت روبرتس رفعت القضية في مايو 2019، سعيًا لتحديد أبوة هانتر بايدن والحصول على إعالة للطفلة. وقاوم بايدن في البداية، ولكن تم التحقق من أبوته في يناير 2020. وتم التوصل إلى اتفاق لدعم الطفلة بموجب أمر نهائي في مارس 2020، بأثر رجعي بدأ من نوفمبر 2018.

ويحقق الجمهوريون في مجلس النواب فيما إذا كان هانتر بايدن قد استخدم تأثير والده على الإدارة الأمريكية من خلال تمرير صفقات تجارية مربحة أو مبيعات، وهي مزاعم نفاها البيت الأبيض.