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اتخذ خطوتين للأمام والسير قبل الملك

بايدن ينتهك قواعد الآداب والبروتوكول مرتين أثناء لقاء الملك تشارلز

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
بايدن ينتهك قواعد الآداب والبروتوكول مرتين أثناء لقاء الملك تشارلز
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي بايدن، تعرض اليوم الاثنين، إلى موقف محرج أثناء استقبال ملك بريطانيا له.

بايدن ينتهك البروتوكول

وفي التفاصيل، بدا بايدن يتجول وحده تاركًا الملك خلفه ثم حاول التواصل مع الحرس الملكي للملك فقط ليتم توجيهه من قبل الملك تشارلز الثالث إلى الجهة الأخرى.

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وقالت صحيفة “ديلي ميل”: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال استقباله من طرف الملك البريطاني تشارلز الثالث، في قلعة وندسور اليوم الاثنين، انتهك قواعد الآداب والبروتوكول مرتين.

واستقبل الملك تشارلز الثالث، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قلعة وندسور اليوم الاثنين، خلال زيارته القصيرة للمملكة المتحدة قبل أن يسافر إلى ليتوانيا لحضور قمة “الناتو”.

اتخذ خطوتين للأمام

وانتهك بايدن البروتوكول من خلال اتخاذ خطوتين للأمام، والسير قبل الملك في قلعة وندسور.

وأضافت الصحيفة أن بايدن ربّت على ظهر تشارلز الثالث، ومسكه من يده أثناء استقباله، على الرغم من أنه وفقًا للقواعد، لا ينبغي لأحد أن يمس أفراد العائلة المالكة بهذه الطريقة.

وبرر خطأ الرئيس الأمريكي بحقيقة أنه “ربما كان مرتاحًا جدًّا أو لم يستمع للتنبيهات”.

وقام بايدن بزيارة بريطانيا اليوم والتقى الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وغادر إلى ليتوانيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تركز على مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي.

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