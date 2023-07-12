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فنلندا العضو الـ31

بايدن ينسى عدد أعضاء الناتو

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
بايدن ينسى عدد أعضاء الناتو
المواطن - فريق التحرير

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وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في زلة لسان جديدة أثناء إلقائه الكلمة في ختام قمة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث لم يتمكن بايدن من تسمية عدد أعضاء الناتو بشكل صحيح.

فنلندا العضو الـ31

وأوضح بايدن أن “الناتو سيكون قريبًا في الثاني والثلاثين… وسيكون حرًّا… ثلاثين حرًّا… 32 عضوًا حرًّا يقفون معًا لحماية شعبنا وأراضينا”.

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من المعروف أن فنلندا أصبحت العضو الـ31 في حلف الناتو في إبريل الماضي، بينما لا يزال طلب السويد للعضوية في الحلف بحاجة إلى مصادقة البرلمان في كل من تركيا وهنغاريا.

وأعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن تركيا وافقت على عضوية السويد في الناتو، وستحيل الوثائق إلى البرلمان التركي للمصادقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف قريبًا، ولكن لم يتم تحديد أي موعد للقيام بذلك.

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