نظام المساهمات العقارية يساعد على نشر ثقافة الاستثمار بايدن ينسى عدد أعضاء الناتو تأثير السجل الزراعي على دعم حساب المواطن بايدن مازحًا: أوكرانيا ستلتحق بالناتو بعد ساعة و20 دقيقة طالبات سعوديات يكتبن قصص نجاح ملهمة في الأوساط الأكاديمية التركية عودة تويتر وتشات جي.بي.تي للعمل بعد عطل وجيز السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار مكافحة الكراهية الدينية النقد الدولي يوافق على برنامج إنقاذ لباكستان مذيع نمساوي يسكب الماء على رأسه على الهواء تسعيني يتزوج للمرة الخامسة: الزواج سر شبابي
وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في زلة لسان جديدة أثناء إلقائه الكلمة في ختام قمة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث لم يتمكن بايدن من تسمية عدد أعضاء الناتو بشكل صحيح.
وأوضح بايدن أن “الناتو سيكون قريبًا في الثاني والثلاثين… وسيكون حرًّا… ثلاثين حرًّا… 32 عضوًا حرًّا يقفون معًا لحماية شعبنا وأراضينا”.
من المعروف أن فنلندا أصبحت العضو الـ31 في حلف الناتو في إبريل الماضي، بينما لا يزال طلب السويد للعضوية في الحلف بحاجة إلى مصادقة البرلمان في كل من تركيا وهنغاريا.
وأعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن تركيا وافقت على عضوية السويد في الناتو، وستحيل الوثائق إلى البرلمان التركي للمصادقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف قريبًا، ولكن لم يتم تحديد أي موعد للقيام بذلك.
NOW – Biden: "Soon NATO will be in 32nd, freestanding, have free, 30 free, 32 freestanding members." pic.twitter.com/gAbV46PMDq
— Disclose.tv (@disclosetv) July 12, 2023