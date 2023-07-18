بدء أعمال فك مذهبات الكعبة استعدادًا لإنزال الثوب القديم

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بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة فك المذهبات استعدادًا لإنزال الثوب القديم، وإكساء الكعبة بثوبها الجديد، جريًا على العادة السنوية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تراعي في مخرجاتها أعلى المعايير العالمية.
ويشرف فريق مختص تم تدريبهم وتأهيلهم علميًا وعمليًا على أعمال الفك ومراحل تبديل ثوب الكعبة الأساسية المتمثلة في رفع الثوب القديم، ونزع المذهبات، واستبدال الثوب القديم بالجديد، وأخيرًا إسدال الكسوة.
ويبلغ عدد مذهبات كسوة الكعبة المشرفة (53) قطعة مذهبة منها (16) قطعة للحزام، و (7) قطع تحت الحزام، و (4) صمديات، و (17) قنديلًا، و (5) قطع لستارة الباب، وقطعة للركن اليماني، و (2) كينار، وحلية الميزاب.
تجدر الإشارة إلى وجود كادر تشغيلي سعودي بـ(114) صانعًا حرفيًا متمكنًا يعمل على إنتاج (56) قطعة مذهبة على كسوة الكعبة، حيث تتم كافة الأعمال بشكل يدوي، ويستغرق العمل على القطعة المذهبة الواحدة ما بين 60 إلى 120 يومًا، وكمية أسلاك الذهب والفضة المستخدمة في القطع المذهبة على كسوة الكعبة 120 كيلو جرامًا من الذهب، و100 كيلو جرام من الفضة.