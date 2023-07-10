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يستمر إلى نهاية الاثنين

بدء إيداع دعم يوليو من حساب المواطن شاملًا الدعم الإضافي

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
بدء إيداع دعم يوليو من حساب المواطن شاملًا الدعم الإضافي
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المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج حساب المواطن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو الجاري، شاملًا الدعم الإضافي، في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وأشار البرنامج، في تغريدة بحسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن الإيداع مستمر في حسابات المستفيدين حتى نهاية اليوم الاثنين بإذن الله.

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توضيح من حساب المواطن بشأن موظفي القطاع الخاص
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الدعم الإضافي

وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

أمر ملكي كريم:

جاء ذلك انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسته لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها.

وصدر أمر ملكي كريم بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًّا، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الإستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

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