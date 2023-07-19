بدء استقبال طلبات إصدار تصاريح إسكان الحجاج بمكة المكرمة

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم اعتباراً من 1445/1/1هـ، حيث دعت اللجنة كافة أصحاب الدور المعدة لإسكان الحجاج إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة إلى أن استقبال الطلبات سيستمر حتى نهاية شهر رجب 1445هـ في حين سيكون إصدار التصاريح حتى نهاية شهر شعبان 1445هـ.

ترخيص إسكان الحجاج

وأهابت الأمانة بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، مع ضرورة الالتزام بمراعاة ما أشير إليه، والمسارعة بتقديم طلباتهم عبر المكاتب الهندسية في أوقات مبكرة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام.

توفر الاشتراطات

يذكر أن هناك عدداً من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني، والمخولة بإجراء الكشف على المساكن للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك، ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.