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عملية بناء سجل الأوامر تنتهي في 27 يوليو الحالي

بدء اكتتاب “ماربل ديزاين” في سوق الأسهم السعودية

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ صباحاً
بدء اكتتاب “ماربل ديزاين” في سوق الأسهم السعودية
المواطن - فريق التحرير

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تشهد سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، بدء عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين للاكتتاب في 10% من أسهم شركة مصنع تصميم الرخام “ماربل ديزاين” في السوق الموازية “نمو”.

وأوضحت الشركة في بيان سابق، أن فترة عملية بناء سجل الأوامر تنتهي في 27 يوليو الحالي.

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بدء اكتتاب ماربل ديزاين

ويوم الخميس، أعلنت شركة “يقين كابيتال”، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة مصنع تصميم الرخام “ماربل ديزاين”، عن تحديد النطاق السعري بين 52 و56 ريالاً للسهم الواحد.

طرح 600 ألف سهم

وتتمثل عملية الطرح بطرح 600 ألف سهم عادي، تمثل ما نسبته 10% من رأس المال المصدر، سيتم بيعها من المساهمين الحاليين، كما سيتم تخصيص 600 ألف سهم عادي تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل يبلغ 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى عدد نحو 300 ألف سهم.

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