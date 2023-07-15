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معسكر تدريبي يبدأ في 24 يوليو

بدء التسجيل في مسرعة أعمال أنشطة الترفيه بنسختها الثانية

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٦ مساءً
بدء التسجيل في مسرعة أعمال أنشطة الترفيه بنسختها الثانية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن بدء التسجيل في مسرعة أعمال أنشطة الترفيه بنسختها الثانية، والتي تنطلق أعمالها بمعسكر تدريبي في 24 يوليو الجاري، لتمكين رواد الأعمال من ذوي المشاريع الناشئة في قطاع الترفيه ومجالاته المتعددة، بهدف تسريع نمو تلك المشاريع، وبناء قدرات رواد الأعمال، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى المستثمرين في المجال.

مسرعة أعمال أنشطة الترفيه

وتعمل المسرعة، التي تأتي ضمن برنامج مسرعات وحاضنات الترفيه، على تحويل الأفكار الناشئة في مجال الترفيه إلى مشاريع رائدة، كما تهدف لرفع الكفاءات والقدرات المحلية عبر المساهمة في تسريع نمو المشاريع، وتسهيل دخولها إلى السوق، ويمكن التسجيل في المسرعة من خلال الرابط (هنا).

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ويمر برنامج المسرعة بثلاث مراحل أساسية تتمثل في التسجيل الذي ينتهي في 20 يوليو الجاري، ثم المعسكر التدريبي الذي يقام خلال الفترة ما بين 24-26 من نفس الشهر، وصولًا لانطلاق المسرعة التي ستبدأ أعمالها في الثالث من أغسطس القادم، وتستمر حتى نهاية أكتوبر. ويقوم المعسكر بتوفير برنامج تدريبي متخصص يقدمه نخبة من المدربين في قطاع الترفيه والمشاريع الريادية الناشئة؛ ليتمكن أصحاب الأفكار والمشاريع من فهم واستيعاب السوق واحتياجه، والخروج بأفضل الحلول والأفكار والمشاريع القابلة للتنفيذ.

هدف برنامج المسرعة

ويستهدف البرنامج عددًا من القطاعات في مقدمتها المدن والمراكز الترفيهية، والحلول التقنية لقطاع الترفيه، إضافة إلى خدماته المساندة، وخدمات حجز التذاكر وتنظيم الفعاليات الترفيهية وإدارة الحشود، وتشغيل المرافق الترفيهية، وإدارة وتطوير المواهب الفنية. وتشمل خدمات برنامج مسرعات وحاضنات الترفيه المعسكرات التدريبية، واللقاءات التعريفية، إضافة إلى الخدمات الاستشارية، والورش التدريبية التي تسهم في رفع كفاءة الاستثمار في قطاع الترفيه ومجالاته المتنوعة.

برنامج مسرعة
برنامج مسرعة

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