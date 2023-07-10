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آخر موعد للتقديم 20 يوليو الجاري

بدء التقديم على برامج التخصصات الدقيقة 2024 بالتخصصات الصحية

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٤ مساءً
بدء التقديم على برامج التخصصات الدقيقة 2024 بالتخصصات الصحية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية لـ التخصصات الصحية، اليوم، عن فتح بوابة التقديم على برامج التخصصات الدقيقة 2024 وشهادة الاختصاص للصيدلة السريرية، وذلك عبر بوابة التقديم والمفاضلة الإلكترونية.

آخر موعد

وأوضحت التخصصات الصحية أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم سيكون نهاية يوم 20 يوليو 2023، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 20 أغسطس و14 سبتمبر 2023، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية ولرفع النتائج من قبل اللجان يوم 14 سبتمبر 2023.

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إعلان النتائج

وبينت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعًا في يوم 26 نوفمبر 2023، حيث سيكون آخر موعد لسداد الرسوم 10 ديسمبر 2023، وآخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل يوم 31 ديسمبر 2023، على أن تكون بداية التدريب لبرامج التخصصات الدقيقة 1 يناير 2024.

ودعت التخصصات الصحية الراغبين بالتقديم مراجعة المتطلبات الخاصة بالتقديم والمعلنة في بوابة الهيئة الإلكترونية، والتأكد من توفرها قبل انتهاء المواعيد المحددة.

 

 

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