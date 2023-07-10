سبب دفع جماهير الأهلي للمطالبة برحيل عمر السومة 77 % من المواطنين يرغبون بالتطوع في الحج 8 نصائح سهلة للتخلص من السمنة بدء التقديم على برامج التخصصات الدقيقة 2024 بالتخصصات الصحية أمطار متوسطة على الطائف وميسان حتى الـ 8 مساءً 100 مليون دولار شرط انتقال بيرناردو سيلفا إلى الهلال الجوازات: سجل الأسرة لا يُمكن حامله من السفر لدول الخليج مدني الجبيل يخمد حريقًا في مخلفات صناعية أبرز أرقام موسى ماريغا مع الهلال تكرار جريمة الاحتيال المالي يستوجب تشديد العقوبة
أعلنت الهيئة السعودية لـ التخصصات الصحية، اليوم، عن فتح بوابة التقديم على برامج التخصصات الدقيقة 2024 وشهادة الاختصاص للصيدلة السريرية، وذلك عبر بوابة التقديم والمفاضلة الإلكترونية.
وأوضحت التخصصات الصحية أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم سيكون نهاية يوم 20 يوليو 2023، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 20 أغسطس و14 سبتمبر 2023، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية ولرفع النتائج من قبل اللجان يوم 14 سبتمبر 2023.
وبينت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعًا في يوم 26 نوفمبر 2023، حيث سيكون آخر موعد لسداد الرسوم 10 ديسمبر 2023، وآخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل يوم 31 ديسمبر 2023، على أن تكون بداية التدريب لبرامج التخصصات الدقيقة 1 يناير 2024.
ودعت التخصصات الصحية الراغبين بالتقديم مراجعة المتطلبات الخاصة بالتقديم والمعلنة في بوابة الهيئة الإلكترونية، والتأكد من توفرها قبل انتهاء المواعيد المحددة.