بدء التقديم على مقاعد الابتعاث للطب البشري في جامعة الخليج العربي بالبحرين

أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث لدراسة بكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين، ابتداءً من اليوم حتى يوم الخميس 27 يوليو 2023م، وذلك عبر رابط تقديم بوابة سفير2: https://safeer2.moe.gov.sa/ .

وأكدت الوزارة ضرورة توفّر الشروط العامة والخاصة بالمتقدمين، ومن أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 95% وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85%، وألا يكون المتقدم سبق له الحصول على قرار ابتعاث للمرحلة الدراسية نفسها، وأن يجتاز المتقدم إجراءات المفاضلة من قبل الوزارة.