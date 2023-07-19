Icon

لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف Icon شروط الاستفادة من حافز الاستدامة Icon واتساب يعود للعمل Icon اقتحام منزل سفير السودان بالأردن Icon أول ظهور لقائد فاغنر بعد تمرده الفاشل ونفيه خارج روسيا Icon قطار الحرمين يعتذر لركاب رحلة تأخرت عن موعد وصولها بسب عطل Icon النصر ينسحب من صفقة أوتافيو Icon تعطل واتساب في عدد من دول العالم Icon روسيا تحذر: أي سفينة تتجه لأوكرانيا تعتبر عسكرية Icon ولي العهد يلتقي رئيس طاجيكستان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للعام الجامعي 1445هـ

بدء التقديم لدراسة البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
بدء التقديم لدراسة البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بدأت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم، باستقبال طلبات الالتحاق في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 1445 هـ لخريجي وخريجات الثانوية العامة وما يعادلها، ويستمر التقديم حتى يوم الأحد 12 محرم 1445 هـ الموافق 30 يوليو 2023م.

مرحلة البكالوريوس

وأوضحت الجامعة أن الدراسة متاحة في فروعها بالرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك وينبع والجبيل والأحساء وأبها وجازان ونجران، مشيرة إلى أنها وفرت عددًا من التخصصات النوعية التي تدعم احتياجات سوق العمل والتنمية الشاملة، وهي: إدارة الأعمال، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، المالية، تقنية المعلومات، علوم الحاسب، علوم البيانات، الصحة العامة، المعلوماتية الصحية، اللغة الإنجليزية والترجمة، القانون، الإعلام الرقمي.

قد يهمّك أيضاً
آل جميح الخيرية تدعم جمعية خيرات لحفظ النعمة بسيارة

آل جميح الخيرية تدعم جمعية خيرات لحفظ النعمة بسيارة

نظام المساهمات العقارية فصل جديد من فصول الإصلاحات الاقتصادية

نظام المساهمات العقارية فصل جديد من فصول الإصلاحات الاقتصادية

طريقة التقديم

وبينت الجامعة أنها تقبل المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بغض النظر عن سنة التخرج والعمر، وفي حال تجويد المدخلات تختار عددًا من الاختبارات المعيارية، داعية الراغبين في التقديم إلى زيارة بوابة القبول الإلكتروني للجامعة عبر الرابط: (اضغط هنا) .

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية الصحية بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية...

السعودية اليوم
نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري روشن
الرياضة

نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري...

الرياضة
رئاسة الحرمين تهادي الحجاج ضمن برنامج ريادة ووفادة
السعودية اليوم

رئاسة الحرمين تهادي الحجاج ضمن برنامج ريادة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي
وظائف

وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي

وظائف
عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى الـ10 مساء
السعودية اليوم

عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى...

السعودية اليوم
مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة خلال 4 أشهر
العالم

مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة...

العالم
وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب العربية
الرياضة

وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب...

الرياضة
ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن شرارة بالرياض
السعودية اليوم

ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن...

السعودية اليوم