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بهدف التحقق من مهارات العاملين في 23 تخصصًا

بدء الفحص المهني لـ 5 تخصصات للعمالة في سريلانكا

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
بدء الفحص المهني لـ 5 تخصصات للعمالة في سريلانكا
المواطن - واس

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تفعيل برنامج “الفحص المهني” في جمهورية سيرلانكا، وذلك لـ 5 تخصصات مهنية وهي: “السباكة، والكهرباء، وكهرباء السيارات، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف”, من أصل 23 تخصصًا مستهدفًا من قبل الوزارة، وذلك ضمن خطة الوزارة في تفعيل البرنامج لعدة دول في المسار الخارجي، مبينةً بأنه تم البدء بتفعيل البرنامج في دول “باكستان، والهند, وبنغلاديش” وذلك في الأشهر الماضية.

مهارات العاملين

ويهدف البرنامج إلى التحقق من مهارات العاملين في 23 تخصصًا مستهدفًا من قبل الوزارة، والارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة المهنية، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة، وتعزيز الإنتاجية وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

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رحلة العامل المهني

وأوضحت الوزارة أن رحلة العامل المهني تبدأ من أجل استخراج شهادة الفحص المهني بالتسجيل في بوابة الفحص المهني، ثم حجز موعد للاختبار النظري والعملي، ومطابقة بياناته من قبل مراقبي الاختبار بالمركز قبل إجراء الاختبار، ومن ثم يتم إصدار الشهادة بعد تجاوز العامل المهني مرحلة التقييم بالنجاح، مؤكدةً بأنه يتم معاملة شهادة الفحص المهني كمتطلب إضافي على العامل المهني أثناء عملية الاستقدام.

يذكر أن برنامج الفحص المهني هو أحد برامج منظومة “الاعتماد المهني” التي تعمل على تنظيم سوق العمل، والارتقاء بجودة العمالة في المملكة وفق إستراتيجية سوق العمل.

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