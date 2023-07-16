بدء القبول لبرامج الدبلوم بـ تقني الجوف

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف، عن بدء استقبال طلبات القبول للالتحاق ببرامج الدبلوم بالكليات التقنية “بنين – بنات” في المنشآت التدريبية بالمنطقة، وذلك اعتباراً من اليوم ويستمر لمدة خمسة أيام عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحّد “قبولي” .

تنمية مستدامة

وأكدت الإدارة حرص منظومة التدريب التقني والمهني على استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية.