بدء القبول لبرامج الدبلوم بـ تقني الجوف

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف، عن بدء استقبال طلبات القبول للالتحاق ببرامج الدبلوم بالكليات التقنية “بنين – بنات” في المنشآت التدريبية بالمنطقة، وذلك اعتباراً من اليوم ويستمر لمدة خمسة أيام عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحّد “قبولي” .
وأكدت الإدارة حرص منظومة التدريب التقني والمهني على استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية.