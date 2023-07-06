بدء المرحلة الثالثة لعملية فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام رسمياً.. ميتا تطلق تطبيق ثريدز المنافس لـ تويتر 20 وظيفة شاغرة بهيئة تطوير منطقة حائل الربيعة يوضح تفاصيل الحالة الصحية للتوأم إحسان وظائف بـ مدينة الملك سعود الطبية تعليم نجران يعلن مواعيد اختبارات الدور الثاني مملكتنا العظيمة هي قادة العقول.. حق لنا اليوم أن نفخر بدء مرحلة التعقيم قبل فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام عامل يبادر بإخماد حريق اشتعل في سيارة برفحاء تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم برج المعرفة التجارية
أعلن رئيس الفريق الطبي والجراحي لفصل التوأم السيامي “ إحسان وبسام “ الدكتور عبدالله الربيعة، بدء المرحلة الثالثة لفصل التوأم السوري.
وقال الربيعة، لقناة الإخبارية “نحن الآن في المرحلة الثالثة لعملية فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام ونبشركم أن وضعهما مستقر والعملية تسير على ما يرام”.
وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو اللحظات الأخيرة قبل دخول التوأم السيامي السوري ” إحسان وبسام ” إلى غرفة العمليات لبدء عملية فصلهما، حيث بدأت مرحلة التخدير، بحضور الفريق الطبي والجراحي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة.
وفي وقت سابق، بدأت الإجراءات والتحضيرات لعملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”.ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
وكان الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قد قرر إجراء عملية جراحية دقيقة لفصل التوأم السيامي السوري “بسام وإحسان” بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.
فيديو | رئيس الفريق الطبي د. عبد الله الربيعة لـ #الإخبارية: نحن الآن في المرحلة الثالثة لعملية فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام" ونبشركم أن وضعهما مستقر والعملية تسير على ما يرام#النشرة_الأولى pic.twitter.com/KaR6ic8Nk0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 6, 2023