بدء تطوير الحركة المرورية بطريق الخليج العربي ودوار الصدفة بالدمام

بدأت أمانة المنطقة الشرقية أعمال تطوير وتحسين الحركة المرورية بطريق الخليج العربي ودوار الصدفة بالدمام، على عدة مراحل وسيتم البدء بإغلاق جزئي للطريق لعمل حارات للدوران قبل وبعد ميدان الصدفة.

إلغاء إشارة المرور

أوضحت أمانة الشرقية في سلسلة تغريدات عبر موقع تويتر، أن أعمال تحسين وتطوير الحركة المرورية بطريق الخليج العربي تنطلق في إلغاء إشارة المرور الضوئية بدوار الصدفة واستمرارية الحركة المرورية بطريق الخليج العربي، وإلغاء إشارة المرور الضوئية بتقاطع شارع العقيق وتحويلها إلى نقطة دوران حر U-Turn بحارتين للالتفاف وثلاث حارات مستمرة.

دوران حر

وأوضحت أمانة الشرقية أنه سيتم استحداث نقاط دوران حر U-Turn بحارتين للالتفاف بين دواري الصدفة والأشرعة ونقطة دوران أخرى على الشارع الثامن عشر لتوفر الوصولية وتلبية احتياجات حركة المرور المختلفة.