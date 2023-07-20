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لمنع وقوع أكبر تسرب نفطي في التاريخ

بدء تفريغ الناقلة صافر

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ صباحاً
بدء تفريغ الناقلة صافر
المواطن - فريق التحرير

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قال مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن: إن ناقلة النفط البديلة اليمن، رست أمس بجوار الناقلة المتهالكة صافر تمهيدًا لبدء عملية نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ومنع وقوع أكبر تسرب نفطي في التاريخ البشري.

الأمم المتحدة تشتري ناقلة لتخزين نفط صافر

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وأردف منسق وكبير مستشاري الأمان، محمد صديق مضاوي، أن الناقلة الجديدة، التي أعيد تسميتها باسم اليمن، اقتربت من الناقلة صافر؛ لنقل 1.14 مليون برميل نفط خام إلى الناقلة البديلة، ومنع أي تسريب نفطي في مياه البحر الأحمر.

خزان صافر

وتابع أنه بعد أشهر من التحضير والتنسيق، بدأت الأمم المتحدة مع شركائها عملية عالية المخاطر لتأمين الوضع ومنع وقوع كارثة إنسانية وبيئية، إذ قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكلف بتنسيق المرحلة الطارئة من العملية، بتأمين السفينة نوتيكا، وهي السفينة البديلة حيث يتم نقل ملايين البراميل النفطية عبر الشركة الرائدة في مجال الإنقاذ البحري، التابعة لشركة بوسكاليس، والتي سوف تقوم بالتنسيق.

ووفق المكتب الأممي، فإن الأخير شرع في عملية معقدة ودقيقة؛ لتفادي ما يمكن أن يكون أحد أسوأ تسريب نفطي في تاريخ البشرية.

الخزان صافر

 

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