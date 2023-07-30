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تحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة

بدء صيانة طريق الملك فيصل بالدمام

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
بدء صيانة طريق الملك فيصل بالدمام
المواطن - واس

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تبدأ أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة بعد غد، أعمال صيانة جسر طريق الملك فيصل مع تقاطع طريق الملك عبدالعزيز بالدمام “طريق الميناء” واستبدال فواصل التمدد.

أعمال الصيانة

وأشارت الأمانة إلى أن الحركة المرورية خلال مرحلة أعمال الصيانة-التي تستمر 30 يومًا- ستتحول بعد إغلاق الجسر بالاتجاهين، وتحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة مع إغلاق الإشارة المرورية أسفل الجسر للسماح باستمرارية الحركة، ولمستخدمي طريق الخدمة بطريق الملك عبدالعزيز، فسيتم تحويل الحركة المرورية باتجاه اليمين.

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تحويلات مرورية

ودعت الأمانة سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة؛ منعًا للزحام، وحفاظًا على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى، وفي حال وجود أيِّ ملحوظات الاتصال على مركز البلاغات (940).

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