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انتهاء مرحلة التخدير بحضور الفريق الطبي والجراحي بقيادة الدكتور الربيعة

بدء مرحلة التعقيم قبل فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ صباحاً
بدء مرحلة التعقيم قبل فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام
المواطن - فريق التحرير

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أوضح رئيس الفريق الطبي والجراحي لفصل التوأم السيامي “ إحسان وبسام “ الدكتور عبدالله الربيعة ، بالتفصيل المرحلة المقبلة من العملية مع الطريقة الصحيحة للتعقيم قبل بدء عملية الفصل للتوأم السيامي.

عملية فصل التوأم السيامي السوري

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو اللحظات الأخيرة قبل دخول التوأم السيامي السوري ” إحسان وبسام ” إلى غرفة العمليات لبدء عملية فصلهما، حيث بدأت مرحلة التخدير، بحضور الفريق الطبي والجراحي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة.

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عملية فصل التوأم السيامي السوريوفي وقت سابق، بدأت الإجراءات والتحضيرات لعملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”.ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

عملية جراحية دقيقة

وكان الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قد قرر إجراء عملية جراحية دقيقة لفصل التوأم السيامي السوري “بسام وإحسان” بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.

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