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تلافيًا لإلغاء القبول

بدء مهلة تثبيت القبول في جامعة الطائف

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٧ مساءً
بدء مهلة تثبيت القبول في جامعة الطائف
المواطن - فريق التحرير

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اعتمد رئيس جامعة الطائف المكلف أ.د خالد عبدالله السواط نتائج الترشيح لقبول الطلبة للعام الدراسي 1445هـ على درجة البكالوريوس.

بوابة جامعة الطائف

وهنأت جامعة الطائف ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل الطلبة المقبولين وتؤكد على ضرورة الدخول على بوابة القبول أيقونة تثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي في موعد أقصاه يوم الأربعاء 8-1-1445هـ الساعة 2 ظهرًا تلافيًا لإلغاء القبول.

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تثبيت القبول

كما أكدت العمادة على الطلبة المرشحين للقبول في تخصصي علوم الرياضة والقراءات ضرورة حضور الاختبارات المطلوبة خلال الفترة المحددة لهم عبر رابط أيقونة تثبيت القبول.

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