Icon

ترتيب جدول الدوري المصري بعد نتائج أمس Icon تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن اعتنق الفكر التكفيري وتستر على الإرهابيين Icon نمو سجلات التجارة الإلكترونية بأكثر من 20% في السعودية Icon أمير تبوك يكرم المشاركين والمشاركات في أعمال الحج بمنفذ حالة عمار Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس منغوليا Icon وظائف شاغرة في مؤسسة موهبة Icon وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة  Icon وصول أول سفينة حاويات تعمل بالغاز الطبيعي المسال لموانئ الشرقية Icon بدء موسم العمرة للمواطنين والمقيمين والخليجيين Icon فهر الجفري أول عربي يحصد ذهبية جائزة وليام سميث Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
أخبار رئيسية
حصاد اليوم
بإصدار التصاريح عبر تطبيقي نسك أو توكلنا

بدء موسم العمرة للمواطنين والمقيمين والخليجيين

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
بدء موسم العمرة للمواطنين والمقيمين والخليجيين
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي نُسُك أو توكلنا، للمواطنين والمقيمين في السعودية، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.

وتأتي تلك الخطوة بعد إعلان الوزارة نجاح موسم الحج؛ بهدف تمكين المزيد من المسلمين من أداء مناسك العمرة والزيارة، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم ، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

قد يهمّك أيضاً
شركة علم تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

شركة علم تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

ستيفن جيرارد: طموحي بلا حدود والدوري السعودي سيتطور

ستيفن جيرارد: طموحي بلا حدود والدوري السعودي سيتطور

تطبيق نسك

ويُعدّ تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجوا روحانية  وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

إصدار تأشيرات العمرة

وكانت الوزارة قد أعلنت قبل عدة أيام عن ترحيبها بالمعتمرين من خارج السعودية، وبدئها إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة، من خلال تقديم طلب عبر منصة نُسُك  : https://www.nusuk.sa/ar/about، على أن يكون موعد قدومهم السعودية ابتداءً من غُرّة محرم 1445هـ..

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انفجار بركان بالقرب من عاصمة أيسلندا بعد 1200 زلزال
العالم

انفجار بركان بالقرب من عاصمة أيسلندا بعد...

العالم
فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
طريق مكة تقدم خدمات خاصة للحجاج ذوي الإعاقة وكبار السن بإندونيسيا
السعودية اليوم

طريق مكة تقدم خدمات خاصة للحجاج ذوي...

السعودية اليوم
حساب المواطن يكشف مصير الدعم بعد وفاة الأب
السعودية اليوم

حساب المواطن يكشف مصير الدعم بعد وفاة...

السعودية اليوم
حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة يونيو
حساب المواطن

حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي...

حساب المواطن
برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي
الرياضة

برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين...

الرياضة
“بنان العقارية” تقر تقسيم القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد
السوق

“بنان العقارية” تقر تقسيم القيمة الاسمية للسهم...

السوق
مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج
السعودية اليوم

مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم...

السعودية اليوم