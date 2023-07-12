Icon

الهلال يُحدد صفقة بديلة لـ لوكاكو Icon ضبط 1.8 مليون قرص من الإمفيتامين مخبأة في مخازن تحت الأرض Icon ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا Icon برشلونة يضم فيتور روكي حتى 2031 Icon تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمن في الرياض Icon سكني يتيح 6 آلاف قطعة أرض للأسر السعودية Icon اصطفاف سماوي ثلاثي الألوان بعد غروب الشمس Icon بداية مبشرة للهلال مع خورخي جيسوس Icon تركي آل الشيخ يطمئن محبيه : أنا بخير والصورة المتداولة غير صحيحة Icon المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يبدأ القبول والتسجيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد التألق في المعسكر الإعدادي

بداية مبشرة للهلال مع خورخي جيسوس

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٤ مساءً
بداية مبشرة للهلال مع خورخي جيسوس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز تحت قيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس مع بداية فترة الإعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

تألق الهلال مع خورخي جيسوس

وكان خورخي جيسوس قد عاد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مؤخرًا، وبدء مهمته رسميًا مع المعسكر الإعدادي في النمسا، لتظهر بصماته سريعًا، الأمر الذي طمأن جماهير الأزرق التي تطمح لحصد البطولات في الموسم الجديد.

قد يهمّك أيضاً
شروط الاستفادة من الأراضي المجانية في سكني

شروط الاستفادة من الأراضي المجانية في سكني

الصقور السعودية تصل بريطانيا للمشاركة بالمعرض العالمي

الصقور السعودية تصل بريطانيا للمشاركة بالمعرض العالمي

خورخي جيسوس
جيسوس – المصدر @Alhilal_FC

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراتين وديتين في معسكره الإعدادي، وظهر بشكل مميز هجوميًا ودفاعيًا، حيث نجح في الفوز على لاندسكرون النمساوي بسداسية دون رد، قبل أن يتجاوز جوريكا السلوفيني بثنائية نظيفة.

الهلال و جوريكا السلوڤيني
جانب من مباراة الهلال وجوريكا – المصدر @Alhilal_FC

ومن المقرر أن تخوض كتيبة خورخي جيسوس 3 مباريات ودية أخرى في معسكره الحالي، حيث سيواجه ولفسبرغر النمساوي، الجمعة المقبل، ثم دينامو كييف الأوكراني، يوم الأربعاء، ويختتم مواجهاته بلقاء الكويت الكويتي، يوم 23 يوليو.

الهلال ولاندسكرون النمساوي
جانب من مباراة الهلال ولاندسكرون – المصدر @Alhilal_FC

المنافسة على البطولات

وتأمل الجماهير الهلالية في استعادة الفريق الأول لكرة القدم لبريقه مع خورخي جيسوس، خاصة أنه سيُنافس على كأس الملك سلمان للأندية العربية ودوري أبطال آسيا، بجانب البطولات المحلية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد خيب آمال جماهيره في الموسم الرياضي الماضي، بعدما حل ثالثًا في دوري روشن السعودي، وخسر نهائي دوري أبطال آسيا، مكتفيًا بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، ما أثار غضب جماهيره.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة كرواتيا ضد إسبانيا تُعيد ذكرى أليمة لمودريتش بعد 5 سنوات !
الرياضة

خسارة كرواتيا ضد إسبانيا تُعيد ذكرى أليمة...

الرياضة
إحالة ضابط مصري دهس صيدلانية عمدًا إلى المحكمة العسكرية
العالم

إحالة ضابط مصري دهس صيدلانية عمدًا إلى...

العالم
سند محمد بن سلمان يطلق مبادرة أسرة مستقرة
أخبار رئيسية

سند محمد بن سلمان يطلق مبادرة أسرة...

أخبار رئيسية
تنفيذ 2.2 مليون عملية عبر أبشر في مايو
السعودية اليوم

تنفيذ 2.2 مليون عملية عبر أبشر في...

السعودية اليوم
شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية
الرياضة

شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية

الرياضة
روسيا تهدد بتدمير كابلات الاتصالات في المحيط
العالم

روسيا تهدد بتدمير كابلات الاتصالات في المحيط

العالم
4 جثث لسجناء قُتلوا شنقًا في الإكوادور
العالم

4 جثث لسجناء قُتلوا شنقًا في الإكوادور

العالم
كايل ووكر على رادار بايرن ميونخ
الرياضة

كايل ووكر على رادار بايرن ميونخ

الرياضة