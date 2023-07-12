بداية مبشرة للهلال مع خورخي جيسوس

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز تحت قيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس مع بداية فترة الإعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

تألق الهلال مع خورخي جيسوس

وكان خورخي جيسوس قد عاد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مؤخرًا، وبدء مهمته رسميًا مع المعسكر الإعدادي في النمسا، لتظهر بصماته سريعًا، الأمر الذي طمأن جماهير الأزرق التي تطمح لحصد البطولات في الموسم الجديد.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراتين وديتين في معسكره الإعدادي، وظهر بشكل مميز هجوميًا ودفاعيًا، حيث نجح في الفوز على لاندسكرون النمساوي بسداسية دون رد، قبل أن يتجاوز جوريكا السلوفيني بثنائية نظيفة.

ومن المقرر أن تخوض كتيبة خورخي جيسوس 3 مباريات ودية أخرى في معسكره الحالي، حيث سيواجه ولفسبرغر النمساوي، الجمعة المقبل، ثم دينامو كييف الأوكراني، يوم الأربعاء، ويختتم مواجهاته بلقاء الكويت الكويتي، يوم 23 يوليو.

المنافسة على البطولات

وتأمل الجماهير الهلالية في استعادة الفريق الأول لكرة القدم لبريقه مع خورخي جيسوس، خاصة أنه سيُنافس على كأس الملك سلمان للأندية العربية ودوري أبطال آسيا، بجانب البطولات المحلية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد خيب آمال جماهيره في الموسم الرياضي الماضي، بعدما حل ثالثًا في دوري روشن السعودي، وخسر نهائي دوري أبطال آسيا، مكتفيًا بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، ما أثار غضب جماهيره.