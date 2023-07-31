بدر بن سلطان يناقش التحضيرات المبكرة لموسم حج 1445

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماع اللجنة والذي تخلله استعراض إيجابيات حج عام 1444 هــ والملاحظات المرصودة.

التحضير موسم حج 1445

وناقشت اللجنة التحضيرات المبكرة لموسم حج 1445هـ ومباشرة تنفيذ المشاريع والاجراءات التطويرية والانتهاء منها قبل الموسم القادم وضرورة تعزيز الإيجابيات المحققة وتلافي الملاحظات المرصودة خلال حج 1445هـ.

وتخلل الاجتماع استعراض أبرز ما تحقق خلال حج هذا العام خاصة سلامة الحجاج بشكل عام وخلو الموسم من الحوادث والكوارث والأوبئة والأمراض، كذلك توفر كافة الخدمات للحجاج في جميع المواقع والتنسيق العالي بين كافة الجهات لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن على الوجه المطلوب، وسرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات ومعالجتها بأسرع وقت.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال وتم اتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.