الهلال يعرض 140 مليون يورو لضم أوسيمين اتفاقية بين النقل والحكومة الرقمية لدمج منصات القطاع في لوجستي بدر بن سلطان يناقش التحضيرات المبكرة لموسم حج 1445 بنزيما يقود التشكيل المثالي للجولة الأولى بالبطولة العربية أمير تبوك: محظوظون بما نجده في هذا الوطن من جودة للحياة السفير الإيراني: تطور العلاقات مع السعودية يعزز السلام بالمنطقة الأسهم السعودية تغلق منخفضة 97.05 نقطة جاسم معتذرًا لطارق حامد: لم أؤذ لاعبًا طيلة مسيرتي الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 50 مئوية الأهلي يُنافس الهلال على صفقة ماركو فيراتي
رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماع اللجنة والذي تخلله استعراض إيجابيات حج عام 1444 هــ والملاحظات المرصودة.
وناقشت اللجنة التحضيرات المبكرة لموسم حج 1445هـ ومباشرة تنفيذ المشاريع والاجراءات التطويرية والانتهاء منها قبل الموسم القادم وضرورة تعزيز الإيجابيات المحققة وتلافي الملاحظات المرصودة خلال حج 1445هـ.
وتخلل الاجتماع استعراض أبرز ما تحقق خلال حج هذا العام خاصة سلامة الحجاج بشكل عام وخلو الموسم من الحوادث والكوارث والأوبئة والأمراض، كذلك توفر كافة الخدمات للحجاج في جميع المواقع والتنسيق العالي بين كافة الجهات لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن على الوجه المطلوب، وسرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات ومعالجتها بأسرع وقت.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال وتم اتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.