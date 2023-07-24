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برشلونة يتحدى الريال في صفقة مبابي

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٨ مساءً
برشلونة يتحدى الريال في صفقة مبابي
المواطن - فريق التحرير

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دخل نادي برشلونة الإسباني، سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

استبعاد كيليان مبابي

وكان باريس سان جيرمان قد اتخذ قرارًا مفاجئًا ضد كيليان مبابي، حيث قرر استبعاده من قائمة الفريق الأول لكرة القدم المسافرة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، لخوض الجولة التحضيرية، استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل.

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وتضغط إدارة باريس سان جيرمان على المهاجم الفرنسي، من أجل الموافقة على الرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي؛ والتخلي عن مكافأة الولاء للموسم الجديد، بجانب تهديده بالبقاء في المدرجات لمدة عام.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر eurosport

برشلونة يتحدى ريال مدريد

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “يسعى برشلونة لتحدي ريال مدريد والحصول على خدمات مبابي هذا الصيف، وكان هناك اجتماع عبر الهاتف، اليوم الاثنين، بين البارشا وباريس لمناقشة اهتمامه بضم المهاجم الفرنسي”.

الهلال - كيليان مبابي - ريال مدريد
كيليان – المصدر @PSG_English

وأضافت الصحيفة الفرنسية: “فكرة برشلونة لحسم الصفقة تعتمد على مبادلة المهاجم الفرنسي بعدد من لاعبي الفريق الكتالوني، لأن الأخير لا يملك الموارد المالية اللازمة لتقديمها إلى باريس سان جيرمان”.

وجاء في ختام تقرير “ليكيب”: “أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان وتوتنهام أبدت أيضا اهتمامًا بمبابي في الأسابيع الأخيرة”.

كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان
كيليان – المصدر forbes

الهلال يُقدم عرضًا رسميًا

وأكدت تقارير اليوم، أن نادي الهلال قدم عرضًا رسميًا لإدارة سان جيرمان، من أجل ضم المهاجم الفرنسي، في عرض وصل لرقم قياسي “300 مليون يورو”، ومنحه النادي الباريسي الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات معه.

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