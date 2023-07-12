برشلونة يضم فيتور روكي حتى 2031

أعلن نادي برشلونة الإسباني، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو باراناينسي، البرازيلي الدولي فيتور روكي.

برشلونة يحسم الصفقة

وأشار نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى إتمام اتفاقه مع مسؤولي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، على ضم فيتور روكي في الموسم بعد المقبل، بشرط جزاء تبلغ قيمته 500 مليون يورو.

وأوضح النادي الإسباني، إلى أن النجم البرازيلي صاحب الـ18 عامًا، سيلعب في صفوفه بداية من موسم 2024\ 2025، وحتى نهاية منافسات موسم 2030\ 2031.

ويُعد النجم البرازيلي ثالث صفقة يعلن عنها برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعاقد مع نجم مانشستر سيتي، الألماني إلكاي جوندوجان، ونجم أتليتك بلباو، إينيجو مارتينيز.

تألق فيتور روكي

ويُقدم فيتور روكي مستوى مميزًا، حيث إنه شارك في 50 مباراة بالدوري البرازيلي لكرة القدم، على الرغم من صغر سنه، كما حصد جائزة هداف بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا، بداية العام الجاري بعد تسجيله لـ6 أهداف.

ويُعد روكي أحد ناشئي نادي أمريكا البرازيلي، قبل أن ينتقل منه إلى كروزيرو، ثم انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو باراناينسي، ليجذب أنظار الأندية الأوروبية الكبرى.

وشارك فيتور روكي في 25 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو باراناينسي في الموسم الرياضي الماضي، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 10 مرات، وقدم 5 تمريرات حاسمة.