برشلونة يقترب من ضم بديل بوسكيتس

بات نادي برشلونة الإسباني قريبًا من التعاقد مع لاعب بديل لقائد الفريق الأول لكرة القدم السابق، سيرجيو بوسكيتس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

برشلونة يتفق مع أوريول روميو

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “برشلونة اتفق على الشروط الشخصية مع أوريول روميو صاحب الـ31 عامًا، لاعب جيرونا، وأصبح قريبًا أيضًا من التوصل لاتفاق مع جيرونا على هذه الصفقة”.

وأضافت: “الشرط الجزائي في عقد روميو يتراوح بين 5 إلى 10 مليون يورو، ومع وجود مفاوضات مع جيرونا من المتوقع أن تكون الرسوم أقل من 10 ملايين، ويتوقع أن يتم الانتهاء في التفاصيل النهائية لبديل بوسكيتس خلال ساعات”.

وقدم أوريول روميو موسمًا مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا خلال منافسات العام الماضي، وسيكون مفيدًا لبرشلونة في الموسم الجديد، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها.

رحيل بوسكيتس

وكان سيرجيو بوسكيتس قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بعد نهاية الموسم الماضي، عقب نهاية عقده، وانتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وأبدى أكثر من ناد في دوري روشن السعودي رغبته في التعاقد مع بوسكيتس صاحب الـ34 عامًا، ومنهم النصر والأهلي، خاصة الأخير الذي قدم عرضًا ضخمًا، إلا أنه قرر الانضمام لإنتر ميامي واللعب مجددًا مع ليونيل ميسي.