برنامج ريف يساهم في إنتاج 47 مليون كجم من المانجو المحلي

أعلن برنامج “ريف” الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية، عن زيادة إنتاج المانجو المحلي، عبر تنمية قطاع الفواكه ودعم صغار المزارعين فيه.

وقال برنامج ريف عبر إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” “في نهاية موسم المانجو نحتفي بدعم إنتاج 47 مليون كجم”.

عدد المستفيدين في قطاع المانجو

وأوضح البرنامج أن المستفيدين المدعومين في قطاع المانجو بلغوا 1621 مستفيدًا، فيما وصل عدد طلبات الدعم للمانجو 4288 طلبًا، وبلغ عدد المناطق المدعومة للمانجو 8 مناطق.

ويواصل برنامج ريف دعمه لصغار المزارعين، وفق مستهدفاته وأهدافه الإستراتيجية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في الأمن الغذائي، وتحسين دخل وزيادة فرص العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالسعودية.

وبسبب هذه الدعم والمساهمة، تم إنتاج أكثر من 187 مليون كجم في قطاع الفواكه.