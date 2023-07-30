Icon

تفاصيل اتفاق النصر مع ساديو ماني Icon الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجة حرارة Icon برنامج ريف يوضح شروط الاستفادة من مبادرة الميكنة الزراعية Icon لويس كاسترو: مباراة الاتحاد المنستيري حاسمة Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على أبها Icon سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة 58.4 نقطة Icon سجل محفز لـ الاتحاد ضد الصفاقسي Icon توسيع بالوني ينقذ طفلًا من ضيق حاد في الشريان الأبهر Icon مدرب الشباب: نسعى لتجاوز الزمالك والمنافسة على اللقب Icon كلية الملك فهد تبدأ بإجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع زراعة 5 محاصيل

برنامج ريف يوضح شروط الاستفادة من مبادرة الميكنة الزراعية

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
برنامج ريف يوضح شروط الاستفادة من مبادرة الميكنة الزراعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية “ريف”، كيفية استفادة المزارع من مبادرة الميكنة الزراعية.

وقال برنامج ريف إنه “إذا كنت تزرع أحد المحاصيل التالية (القمح، الدخن، الذرة الرفيعة، الشعير، والسمسم)، وحان موعد حصاد المحصول، فيجب التوجه للجمعية التعاونية في منطقتك واستخدام الآلة الزراعية مقابل مبلغ مادي رمزي”.

قد يهمّك أيضاً
ترشيح حمد بن خليفة لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي

ترشيح حمد بن خليفة لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي

محاولة الانقلاب مستمرة في النيجر والرئيس محاصر

محاولة الانقلاب مستمرة في النيجر والرئيس محاصر

مبادرة الميكنة الزراعية

خطوات التقديم على برنامج ريف

وفي وقت سابق، أوضح برنامج ريف خطوات التقديم على الدعم والتي تشمل فيما يلي:

– افتح البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف السعودية.

– اضغط على ابدأ بطلب الدعم.

– أنشئ حسابًا جديدًا وأدخل كلًا من رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، كلمة المرور، ثم اضغط تسجيل.

– قم بتسجيل الدخول إلى حسابك ثم أدخل رقم التحقق المرسل على هاتفك.

– بعد تسجيل دخولك، أدخل رقم الحساب البنكي (الآيبان) واضغط على حفظ ومتابعة.

– قدم على برامج الدعم المتاحة.

– أدخل البيانات المطلوبة واضغط على زر تقديم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم