بروج للتأمين تستلم موافقة مجلس الضمان الصحي على إعادة التأهيل

استلمت شركة بروج للتأمين التعاوني موافقة مجلس الضمان الصحي بتاريخ 11 يوليو 2023، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، على طلب إعادة التأهيل لدى مجلس الضمان الصحي.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن ذلك سيكون لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ 11 يوليو 2023.

مؤشرات سوق الأسهم

وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، معاملاته على ارتفاع بنحو 77.57 نقطة، ليقفل عند مستوى 11664.50 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 354 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وجاءت أسهم شركات العربية، وسدافكو، واتحاد اتصالات، وعلم، والكيميائية الأكثر ارتفاعًا، في المقابل كانت أسهم شركات أنعام القابضة، والباحة، والخدمات أميانتيت، وملاذ للتأمين، والصناعات الكهربائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.06% و7.87%.