بروزوفيتش للجماهير: اخترت النصر ولا تقلقوا

أعرب النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

رسالة بروزوفيتش لجمهور النصر

وأعلن نادي النصر، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم الكرواتي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، حيث وقع على عقد ممتد حتى عام 2026، بحضور الرئيس التنفيذي أحمد الغامدي.

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للإعلان عن التعاقد مع بروزوفيتش، ليوجه النجم الكرواتي رسالة للجماهير، ويقول: “لا تقلقوا.. أنا هنا، واخترت النصر”.

وكان يمتد تعاقد بروزوفيتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان حتى عام 2026، وتلقى عرضين للرحيل هذا الصيف، الأول من نادي النصر، والثاني من برشلونة، إلا أن العالمي نجح في حسم الصفقة.

الاتفاقات المالية سبب تأخر الصفقة

وتسببت التعديلات التي طرأت على التفاصيل المالية للصفقة في تأخرها، حيث اتفق نادي النصر في البداية على دفع 23 مليون يورو لإنتر ميلان، مع 20 مليون يورو كراتب سنوي للاعب الكرواتي، ثم طلب بروزوفيتش الحصول على 100 مليون يورو في 3 مواسم.

وقرر نادي النصر بعد ذلك تخفيض سعر الشراء المتفق عليه مع إنتر ميلان إلى 13 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كمكافآت، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع النادي الإيطالي بـ18 مليون يورو فقط.