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ثالث مباراة ودية يخوضها العالمي في معسكره بالبرتغال

بروزوفيتش يقود تشكيلة النصر لمواجهة سيلتا فيجو

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
بروزوفيتش يقود تشكيلة النصر لمواجهة سيلتا فيجو
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر عن تشكيلة الفريق لمواجهة نادي سيلتا فيجو الإسباني مساء اليوم.

وجاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: ” نواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

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تشكيل النصر لمواجهة سيلتا فيجو

وأعلن حساب قنوات SSC، الرسمي على موقع “تويتر”، عن نقل المباراة الودية التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره سيلتا فيجو، عند الساعة 10:30 مساء اليوم الاثنين، بتعليق مشاري القرني.

وتُعد مباراة سيلتا فيجو، هي الثالثة للعالمي في معسكره الإعدادي المقام بالبرتغال، حيث بدأ ودياته بالفوز على ألفيركا بهدفين دون رد، قبل أن يتجاوز فارينس بنتيجة 5\1، وشهدت المواجهتان حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

 

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