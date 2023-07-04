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بريطانيا الأعلى حرارة منذ 1884

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
بريطانيا الأعلى حرارة منذ 1884
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن درجات الحرارة في بريطانيا ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال شهر يونيو الماضي.

درجة الحرارة

وأشار بيان لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني، اليوم الثلاثاء، إلى عدم تسجيل هذا المستوى من الحرارة منذ بداية تسجيل درجات الحرارة في بريطانيا عام 1884.

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ارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني ارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن الحرارة في البلاد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، فبلغ متوسط الحرارة خلال شهر يونيو الماضي 15.8 درجة مئوية، بارتفاع 0.9 درجة مئوية مقارنة بأعلى درجة مسجلة خلال السنوات الماضية، والتي كانت تبلغ 14.9 درجة مئوية بين عامي 1940 و1976.

ولفت خبراء الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة في بريطانيا تجاوزت الرقم القياسي المشترك السابق خلال أربعينيات القرن الماضي، قد تضاعفت نتيجة للتغير المناخي الذي يشهده العالم.

وأردف مكتب الأرصاد الجوية، أن مع التباين الطبيعي في الغلاف الجوي، فإن احترار الغلاف جراء تغيرات المناخ جاء نتيجة عوامل بشرية، تسبب في زيادة وارتفاع درجات حرارة في بريطانيا بشكل قياسي، وفقا لشبكة سكاي نيوز البريطانية.

معاناة السكان

من المعروف أن درجات الحرارة المرتفعة سجلت في بريطانيا بمناطق عدة منها جزر أوركني شمال اسكتلندا وكورنوول جنوب غرب إنجلترا، إذ يعاني المواطنون من ارتفاع في متوسط درجات الحرارة المعتادة.

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