Icon

لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف Icon شروط الاستفادة من حافز الاستدامة Icon واتساب يعود للعمل Icon اقتحام منزل سفير السودان بالأردن Icon أول ظهور لقائد فاغنر بعد تمرده الفاشل ونفيه خارج روسيا Icon قطار الحرمين يعتذر لركاب رحلة تأخرت عن موعد وصولها بسب عطل Icon النصر ينسحب من صفقة أوتافيو Icon تعطل واتساب في عدد من دول العالم Icon روسيا تحذر: أي سفينة تتجه لأوكرانيا تعتبر عسكرية Icon ولي العهد يلتقي رئيس طاجيكستان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تجنيد الجواسيس سيتم بتكتم ومهنية

بريطانيا تدعو الروس للتجسس على بلادهم

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
بريطانيا تدعو الروس للتجسس على بلادهم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية ريتشارد مور، دعا الأربعاء الروس المُستاءين من الحرب في أوكرانيا إلى الالتحاق بخدماته في لندن، في نداء علني نادر لاستقطاب عملاء جدد.

تجنيد الجواسيس بتكتم ومهنية

وقال مور في خطاب ألقاه في براغ: إنّ العديد من الروس مستاؤون بصمت من رؤية قواتهم المسلحة تقصف المدن الأوكرانية، فتطرد عائلات بريئة من منازلها وتخطف مئات الأطفال، على حد تعبيره.

قد يهمّك أيضاً
مانشستر سيتي يعطل صفقة انتقال رياض محرز إلى الأهلي

مانشستر سيتي يعطل صفقة انتقال رياض محرز إلى الأهلي

الاتحاد لم يقدم عروضًا رسمية لضم فابينيو !

الاتحاد لم يقدم عروضًا رسمية لضم فابينيو !

وأردف: “أدعوهم (هؤلاء الروس) إلى فعل ما فعله آخرون خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية والانضمام إلينا”، مضيفًا: “بابُنا مفتوح دائمًا”، مؤكدًا أن تجنيد الجواسيس سيتم “بتكتم ومهنية”.

وقال مور عنّ حماية هكذا جواسيس “مقدسة”: “إذا لم نتمكن من ضمان ذلك، فسوف نفشل، ويمكنني أن أؤكد لكم أننا ننشط فعلًا”، وفقًا لموقع بوليتيكو.

وتحدث مور أيضًا في الخطاب الذي ألقاه في السفارة البريطانية في براغ عن الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في الاستخبارات والتجسس.

معلومات استخبارية

وأشار إلى أنّ الاستخبارات في بريطانيا تستخدم الذكاء الاصطناعي “لزيادة قدرتنا على أن نحكم على الأمور في مواقف معينة” متعلقة بالحرب في أوكرانيا.

وتابع أن فرقه تستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي في أنشطتها المتعلقة بالصين. وتابع “أتوقع أن يتم تكليفنا بشكل متزايد بالحصول على معلومات استخبارية حول كيفية استخدام الدول المعادية، للذكاء الاصطناعي بطرق غير مسؤولة وغير أخلاقية”.

وأردف: “خدماتي وحلفاؤنا عازمون على الفوز في السباق لإتقان الاستخدام الأخلاقي والآمن للذكاء الاصطناعي”.

هجوم روسي شرس على عاصمة أوكرانيا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية الصحية بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية...

السعودية اليوم
نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري روشن
الرياضة

نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري...

الرياضة
رئاسة الحرمين تهادي الحجاج ضمن برنامج ريادة ووفادة
السعودية اليوم

رئاسة الحرمين تهادي الحجاج ضمن برنامج ريادة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي
وظائف

وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي

وظائف
عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى الـ10 مساء
السعودية اليوم

عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى...

السعودية اليوم
مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة خلال 4 أشهر
العالم

مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة...

العالم
وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب العربية
الرياضة

وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب...

الرياضة
ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن شرارة بالرياض
السعودية اليوم

ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن...

السعودية اليوم