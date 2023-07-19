بريطانيا تدعو الروس للتجسس على بلادهم

كشفت تقارير إعلامية أن رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية ريتشارد مور، دعا الأربعاء الروس المُستاءين من الحرب في أوكرانيا إلى الالتحاق بخدماته في لندن، في نداء علني نادر لاستقطاب عملاء جدد.

تجنيد الجواسيس بتكتم ومهنية

وقال مور في خطاب ألقاه في براغ: إنّ العديد من الروس مستاؤون بصمت من رؤية قواتهم المسلحة تقصف المدن الأوكرانية، فتطرد عائلات بريئة من منازلها وتخطف مئات الأطفال، على حد تعبيره.

وأردف: “أدعوهم (هؤلاء الروس) إلى فعل ما فعله آخرون خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية والانضمام إلينا”، مضيفًا: “بابُنا مفتوح دائمًا”، مؤكدًا أن تجنيد الجواسيس سيتم “بتكتم ومهنية”.

وقال مور عنّ حماية هكذا جواسيس “مقدسة”: “إذا لم نتمكن من ضمان ذلك، فسوف نفشل، ويمكنني أن أؤكد لكم أننا ننشط فعلًا”، وفقًا لموقع بوليتيكو.

وتحدث مور أيضًا في الخطاب الذي ألقاه في السفارة البريطانية في براغ عن الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في الاستخبارات والتجسس.

معلومات استخبارية

وأشار إلى أنّ الاستخبارات في بريطانيا تستخدم الذكاء الاصطناعي “لزيادة قدرتنا على أن نحكم على الأمور في مواقف معينة” متعلقة بالحرب في أوكرانيا.

وتابع أن فرقه تستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي في أنشطتها المتعلقة بالصين. وتابع “أتوقع أن يتم تكليفنا بشكل متزايد بالحصول على معلومات استخبارية حول كيفية استخدام الدول المعادية، للذكاء الاصطناعي بطرق غير مسؤولة وغير أخلاقية”.

وأردف: “خدماتي وحلفاؤنا عازمون على الفوز في السباق لإتقان الاستخدام الأخلاقي والآمن للذكاء الاصطناعي”.