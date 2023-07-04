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لم تُسجَّل منذ 1884

بريطانيا تسجل درجات حرارة غير مسبوقة

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
بريطانيا تسجل درجات حرارة غير مسبوقة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، أن المملكة المتحدة سجلت أعلى درجات حرارة شهدتها البلاد في شهر يونيو الماضي منذ بدأت البلاد تسجيل درجات الحرارة عام 1884، مشيراً إلى أن تغير المناخ الناتج عن عوامل بشرية وراء هذه الحرارة غير المعتادة وسوف تزداد تواتراً خلال العقود القليلة المقبلة.

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متوسط درجة الحرارة

وبلغ متوسط درجة الحرارة خلال يونيو في المملكة المتحدة 15.8 درجة مئوية – بارتفاع بلغ 0.9 درجة مئوية مقارنة بأعلى درجة حرارة سجلت من قبل، والتي بلغت 14.9 درجة مئوية عامي 1940 و 1976.

وقال خبراء الأرصاد إن احتمالات تجاوز الرقم القياسي المشترك السابق منذ أربعينيات القرن الماضي، قد تضاعفت على الأقل نتيجة للتغير المناخي.

ظاهرة مناخية تهدد الأرض!

بدوره، قال بول ديفيز من مكتب الأرصاد الجوية: بالإضافة إلى ذلك فإن احترار الغلاف الجوي للأرض جراء تغير المناخ بفعل عوامل بشرية، قد زاد من إمكانية تسجيل درجات حرارة مرتفعة بشكل قياسي.. بحلول خمسينيات القرن (الحالي) قد تصل فرصة تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 14.9 درجة مئوية إلى نحو خمسين بالمائة أو كل عامين

على صعيد آخر، سجلت مناطق شاسعة من البلاد، من جزر أوركني شمال اسكتلندا إلى كورنوول جنوب غرب إنجلترا، درجات حرارة إقليمية مرتفعة الشهر الماضي، حيث عانى الكثير من ارتفاع في متوسط درجات الحرارة المعتاد بلغ درجتين ونصف درجة مئوية.

وأشار مكتب الأرصاد الجوية إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت الشهر الماضي كانت 32.2 درجة مئوية- وهو ما يتجاوز بكثير درجات الحرارة القصوى المعتادة، والتي تدور في فلك العشرينيات في هذا الوقت من العام.

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