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تملك موهبة فريدة من نوعها

بريطانية تستقيل من وظيفتها للتفرغ لعمل غريب

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ صباحاً
بريطانية تستقيل من وظيفتها للتفرغ لعمل غريب
المواطن - فريق التحرير

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تملك بريطانية موهبة فريدة من نوعها، حيث يمكنها التحدث إلى الحيوانات ومعرفة ما تشعر به وما تعاني منه.

موهبة فريدة

وتكسب كاثرين نوك (39 عامًا) من سوفولك، عيشها من الحديث مع الحيوانات الأليفة، بعد أن أدركت أنها تستطيع التواصل مع الحيوانات، مما دفعها للاستقالة من عملها والتفرغ لهذا العمل الغريب.

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وتضيف كاثرين: عندما كنت طفلة، كنت مجنونة بالحيوانات. نشأت بالقرب من نيوماركت، سوفولك، وكان لدي قطط وكلاب وأرانب، وتشاركت في رابطة عميقة معهم جميعًا. وكنت أعشق الخيول، وفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية.

وأردفت كاثرين: لا أستطيع أن أشرح كيف عرفت ما تفكر فيه الحيوانات، يمكنني ببساطة سماع أفكارها. وإلى جانب مسيرتي المهنية، اكتسبت أيضًا مؤهلات في علوم الخيول والعلاجات التكميلية للحيوانات.

وبعد النشر في منتديات الحيوانات الأليفة، قدمت كاثرين قراءات نفسية للحيوانات. وسرعان ما تحولت هذه الهواية إلى عمل مأجور، وباتت كاثرين تتقاضى 65 جنيهًا إسترلينيًّا (81 دولارًا) مقابل جلسة مدتها 45 دقيقة.

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