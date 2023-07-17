بطولة لسائق صهريج أخمد حريقًا أثناء مروره صدفة في حائل

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وثق مقطع فيديو مشهدًا بطوليًّا لمواطن يدعى عياد الغيثي يعمل سائق صهريج ماء في حائل، حيث قام بإطفاء حريق نشب في إحدى السيارات أثناء مروره صدفة من نفس الشارع.
وبين مقطع الفيديو آثار الحريق بالسيارة بأحد شوارع حائل بعد إخماد الحريق المشتعل، فيما غطت المياه الأرض نتيجة إخماد الحريق.
وحقق مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المواطنين، ومستخدمي موقع تويتر، مشيدين بموقفه البطولي، وسط دعوات له بأن يجزيه الله خير الجزاء.
متداول: عياد الغيثي سائق صهريج ماء في #حائل قام بإطفاء حريق نشب في إحدى السيارات أثناء مروره صدفة من نفس الشارع #السعودية pic.twitter.com/nLhtKB4CdE
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 16, 2023