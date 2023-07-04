بطولة وحيدة لـ ستيفن جيرارد كمدرب قبل تدريبه لـ الاتفاق

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تولى المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد تدريب نادي الاتفاق مؤخرًا كأول تجربة له يخوضها في المنطقة العربية بعد أن سبق له التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسكتلندي.
جيرارد صاحب الـ 43 عامًا كان بدأ مسيرته التدريبية في عام 2017 حيث بدأ بتدريب فريق ليفربول تحت 19 عامًا في موسم 2017/2018، ثم تولى بعد ذلك تدريب فريق جلاسكو رينجرز الإسكتلندي من عام 2018 حتى 2021.
وقبل تدريبه لـ الاتفاق، تولى جيرارد تدريب نادي أستون فيلا الإنجليزي في موسم 2021/2022.
ونجح جيرارد في تحقيق بطولة وحيدة في مسيرته كمدرب وكانت الفوز بالدوري الإسكتلندي مع فريق جلاسكو رينجرز.
وكان ستيفن جيرارد وجه رسالة لجماهير نادي الاتفاق، بعد التوقيع مع الفريق أمس الاثنين كمدرب حتى صيف عام 2025.
ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمدربه الجديد، وعلق قائلًا: “من الأسطورة شخصيًّا.. جيرارد يوجه رسالة خاصة لجماهير الاتفاق”.
وتحدث أسطورة ليفربول في الفيديو باللغة العربية، قائلًا: “مرحبًا.. أنا ستيفن جيرارد، أنا اتفاقي”، وأضاف باللغة الإنجليزية قائلًا: “أراكم قريبًا”.
وكان جيرارد صاحب الـ43 عامًا، قد قام بزيارة السعودية قبل أسبوعين، وتفقد منشآت النادي والملعب، ودخل في مفاوضات مع مسؤولين الاتفاق، وأكد رفضه، قبل أن تعود المحادثات خلال الأيام الماضية، ليقبل العرض.