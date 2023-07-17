بطولة ويمبلدون للرجال تُعزز صدارة ألكاراز للتنصيف العالمي

واصل النجم الإسباني كارلوس ألكاراز تألقه اللافت؛ وتوج ببطولة ويمبلدون للرجال، ليُعزز تواجده في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الذي صدر اليوم الاثنين.

ألكاراز يتوج ببطولة ويمبلدون للرجال

ولعب كارلوس ألكاراز أمام النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش في نهائي بطولة ويمبلدون للرجال بالأمس، وقدم النجم الإسباني أداء مميزًا، ليحصد لقب ثالث بطولات “جراند سلام” الأربع الكبرى بالموسم.

وحسم ألكاراز نهائي بطولة ويمبلدون للرجال بـ3 مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة امتدت إلى 5 ساعات، ليحصد اللقب للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

وبعد التتويج ببطولة ويمبلدون للرجال، رفع ألكاراز صاحب الـ20 عامًا، رصيده من النقاط إلى 9675 نقطة، ليحكم قبضته على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، فيما لم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغييرات.

التصنيف العالمي للاعبي التنس

وجاء ترتيب المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، كالتالي؛ ألكاراز في الصدارة، ثم نوفاك ديوكوفيتش بـ8795 نقطة، وبفارق كبير عن الروسي دانييل ميدفيديف، الذي حل ثالثًا برصيد 6520.

وتواجد في المركز الرابع النرويجي كاسبر رود برصيد 5005، ثم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بـ4850، يليه النجم الدنماركي هولجر رون برصيد 4825، ويقع الروسي أندريه روبليف في المركز السابع بـ4525.

ويتواجد النجم الإيطالي جانيك سينر في المركز الثامن بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين برصيد 3975، ثم الأمريكي تايلور فريتز بـ3310، يليه مواطنه فرانسيس تيافوي برصيد 3130 نقطة.