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ضمن منافسات المجموعة الرابعة

بعد فوز الوحدة ضد بلوزداد .. الرجاء يضمن التأهل لربع نهائي البطولة العربية

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
بعد فوز الوحدة ضد بلوزداد .. الرجاء يضمن التأهل لربع نهائي البطولة العربية
المواطن - محمد سمعه

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ضمن فريق الرجاء البيضاوي المغربي التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد الفوز على نادي الكويت الكويتي بنتيجة هدفين دون رد، ليلحق الرجاء بنادي الوحدة الإماراتي بعد فوزه في مباراة الوحدة ضد بلوزداد الجزائري عصر اليوم.

الرجاء يصعد في الصدارة

وكان الشوط الأول من مباراة الرجاء والكويت، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم نجح فريق الرجاء في إحراز هدفين في الشوط الثاني عبر كل من الحسين رحيمي، ومحمد أرزيده.

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وبعد المباراة، أصبح رصيد نادي الرجاء، 6 نقاط في المركز الأول في المجموعة الرابعة، شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثالث برصيد صفر من النقاط.

الرجاء ضد الكويت الكويتي

الوحدة ضد بلوزداد

وفي مباراة الوحدة ضد بلوزداد، التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها بشكل سريع، وأخطأ مدافع الفريق الجزائري، وكاد أن يتسبب في الهدف الأول، ولكن الحارس أبعدها عند الدقيقة 13.

واستمرت المحاولات من الفريقين، وظهر الفريق الإماراتي بشكل أفضل وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة، قبل أن ينجح فاكوندو دانيل في تسجيل الهدف الأول من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدة ضد شباب بلوزداد.

الوحدة ضد شباب بلوزداد
لاعبو الوحدة – المصدر @UAFAAC

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصلت كتيبة بيتسو موسيماني الضغط، وتمكن كريستيان جوانكا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 61، لتشتعل مباراة الوحدة الإماراتي ضد شباب بلوزداد، بحثًا عن هدف جديد.

وواصل الفريقان المحاولات، قبل أن ينجح بوقرة في تقليص الفارق لبلوزداد بتسديدة صاروخية من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بفوز الوحدة الإماراتي ضد شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2\1.

 

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