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لإشاعة الإحباط والسوداوية في المجتمع

بعض التافهين يرددون خطاب الصحوة الخبيثة بغطاء الاستظراف

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
بعض التافهين يرددون خطاب الصحوة الخبيثة بغطاء الاستظراف
المواطن - فريق التحرير

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حذر الإعلامي هاني الظاهري من دعاة الصحوة وخلايا التطرف النائمة الذين يحاولون إشاعة الإحباط والسوداوية في المجتمع، من أجل بناء جيل جديد وأتباع يحملون فكرهم المتطرف، مشددًا على أن الأكثر خطرًا منهم ترديد خطاباتهم بغطاء السخرية.

محاربة بهجة المجتمع

وقال الظاهري في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “من أدبيات دعاة الصحوة الخبيثة وخلايا التطرف النائمة إشاعة الإحباط والسوداوية في المجتمع ومحاربة مظاهر البهجة والسعادة وتجريم كل ما يدعو إليها”.

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وأضاف “يجن جنونهم عندما ترتفع جودة الحياة ويرون الرجل كبير السن أو المرأة يعيشون حياة طبيعية ويهتمون بإسعاد أنفسهم.. هذا يعني عندهم أن المجتمع بصق على خطابهم الظلامي وأقبل على الحياة ولم يعد بالإمكان تفخيخ العقول بفكرهم الخبيث”.

الانسياق وراء الخطابات

وتابع قوله “سيقولون إن المجتمع انحرف وإن كبار السن باتوا مراهقين والنساء لم يعدن صالحات والشباب ضاعوا وغير ذلك من الهرطقات التي تهدف إلى تجريم الحياة الطبيعية في محاولة يائسة لإعادة بعث ثقافة الموت والكراهية وإشاعة الإحباط في المجتمع ليسهل لهم بناء جيل جديد من الأتباع الذين يحملون فكرهم النتن”.

ولفت إلى أن المشكلة أن بعض الناس تنطلي عليهم مثل هذه الحيل ويظنون أن هؤلاء المجرمين المتربصين بوطنهم وأمنهم أناس ناصحون، ومن ثم ينساقون مع خطابهم ويرددونه دون وعي، وعقب ذلك يأتي بعض التافهين يرددون نفس الخطاب الصحوي بغطاء الاستظراف والسخرية وهذا الأخطر تأثيرًا.

إيقاف المستظرفين

ورد عليه المغرد سيف بالقول “لذا وجب إيقاف المستظرفين البلهاء عند حدهم بقوة النظام حتى لا يكون خطابهم هو السائد”.

وأضاف أن “الواتساب ينقل الآن تلك السخرية من أحدهم بهدف ترسيخ الفكرة التي تقيأ بها”.

وأوضحت مريم كعكي أنه “حتى التعبير عن المشاعر الحلوة صار يرعبهم ويخافون من ردة فعل تقضي على ما بقي لهم من أيام وتحطهم بالملامة واللوم”.

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