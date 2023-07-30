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تتميز بأجوائها الخلابة وفنادقها المميزة

بفعاليات متنوعة وأجواء خلابة النماص تعلو مُجددًا

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ مساءً
بفعاليات متنوعة وأجواء خلابة النماص تعلو مُجددًا
المواطن - فريق التحرير

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أشاد مواطنون بالجهود المبذولة بمهرجان النماص في عسير، وسط أجواء خلابة وفنادقها المميزة التي باتت أحد عوامل الجذب للكثير من السياح ما ساهم في تنشيط صيف النماص مُجددًا.

وخلال تقرير مصور لـ “قناة الإخبارية” أبدى أحد المواطنين سعادته بالتطور الذي شهدته محافظة النماص منذ عامين من حيث الفنادق والممشى والكافيهات، بالإضافة لأجوائها الخلابة التي جعلتها أكثر الأماكن جذبًا للسياح وصار يطبق الرؤية.

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فيما أبدى عدد من الأطفال سعادتهم بأجواء النماص من حيث تجمع العديد من الأشخاص، والفنادق والمتنزهات.

وتحظى محافظة النماص بمقومات سياحية ومنتزهات طبيعية وحدائق متنوعة، ومناظر خلابة، وأجواء معتدلة صيفاً أدت لتوافد أعداد كبيرة من الزوار والمصطافين والسياح من كافة مناطق السعودية وخارجها.

فعاليات سياحية

وفي وقت سابق انطلقت في محافظة النماص، الفعاليات السياحية التي تنظمها أمانة منطقة عسير ممثلةً في بلدية المحافظة، ضمن برامج صيف عسير 2023 الذي يحمل شعار “بارد ممطر صيفًا”.

ومن جانبه، أشار محافظ النماص سعد بن هياف القرقاح، إلى أن فعاليات صيف هذا العام ستركز على الطبيعة الخلابة وإبراز العادات والتقاليد الأصيلة لأبناء المنطقة في استقبال الضيف والاحتفاء به، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية التي تلبي رغبات جميع فئات المجتمع.

 

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