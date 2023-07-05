بقيمة 5.8 مليون ريال.. تام التنموية توقع عقداً مع مؤسسة “مسك”

استلمت شركة تام التنموية خطاب أمر الشراء وتوقيعه لمشروع صوت الشباب لصالح مؤسسة (مسك) بقيمة 5.82 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة، في بيان لها على “تداول”: “إن مدة العقد 9 أشهر، مبينة أنها ستقوم بتقديم الخدمات الاستشارية والحلول الرقمية اللازمة لتنفيذ مشروع صوت الشباب لصالح مؤسسة محمد بن سلمان (مسك).

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءً من الربع االثالث من العام المالي 2023، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

سوق الأسهم السعودية

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنحو 73.59 نقطة ليقفل عند مستوى 11618.72 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 247 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وجاءت أسهم شركات؛ جمجوم فارما، والمطاحن الأولى، والتموين، والكيميائية، والموارد الأكثر ارتفاعًا، وكانت أسهم شركات؛ السيف غاليري، وبن داود، والدرع العربي، وأسمنت المدينة، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.10%.

السوق الموازية نمو

وكانت أسهم شركات؛ شمس، والكيميائية، وأمريكانا، والسيف غاليري، والمطاحن الأولى الأكثر نشاطًا بالكمية، وجاءت أسهم شركات؛ المطاحن الأولى، والموارد، وجمجوم فارما، والراجحي، والرياض الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) على انخفاض بنحو 553.68 نقطة ليقفل عند مستوى 25169.07 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 65 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.