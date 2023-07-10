بلغات مختلفة.. نشر الهداية تستهدف قاصدات المسجد النبوي

نفذت الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد النسائية ضمن خطة الحج لهذا العام مبادرة “نشر الهداية” من خلال برنامجين لإقامة الدروس العلمية باللغة العربية وعدة لغات مختلفة مستهدفة لمنسوبات وقاصدات المسجد النبوي الشريف.

هدف المبادرة

وتناولت الدروس شرح علوم الشريعة جملةً وتفصيلاً؛ بهدف نشر العلم الشرعي المبني على أسس علمية مستمدة من الكتاب والسنة والمنهج الإسلامي القائم على الوسطية والاعتدال والتحذير من المخالفات العقدية لتمكين الزائرات من أداء العبادات والمناسك على بصيرة وأساسٍ متين، حيث تجيب الداعية في ختام الدروس على أسئلة وفتاوى الزائرات لتصحيح المفاهيم الخاطئة علميًا وفكريًا.

الجدير بالذكر أن عدد الدروس العلمية المقامة منذ بداية موسم الحج بلغ 1202 درسًا، استفاد منها 60329 مستفيدة .