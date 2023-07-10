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تطرح التذاكر يوم 12 يوليو

بلقيس وعبدالله المانع في جازان 21 يوليو

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
بلقيس وعبدالله المانع في جازان 21 يوليو
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن تنظيم حفلة للفنانة بلقيس والفنان عبدالله المانع في جازان يوم 21 يوليو الجاري، وذلك ضمن حفلات جولة المملكة.

ونوهت الهيئة في تغريدة عبر موقع تويتر إلى التذاكر الخاصة بحفل بلقيس والفنان عبدالله المانع في جازان، يتم طرحها يوم 12 يوليو الجاري.

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جولة المملكة

وتستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في إضافة المناطق لها، فبعد أن أضيفت منطقة الباحة قبل نحو أسبوع، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم، عن وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك عدد مدن ومناطق الجولة 17 مدينة ومنطقة.

أضخم جولة ترفيهية

وقال آل الشيخ: “إن جولة المملكة 2023 التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول المملكة تتم بشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، تعمل على تنظيمها وإدارتها الشركات المحلية المتواجدة في جميع المناطق، حيث أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليات الترفيهية، سواء قبل بداية العروض أو المشاركة في تقديمها وحتى الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم للعروض الإبداعية، والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض”.

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