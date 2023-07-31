Icon

تجدد الاشتباكات في عين الحلوة وارتفاع عدد القتلى والمصابين لـ 51 Icon أشهر متسلق مبانٍ في العالم يسقط من الطابق الـ68 Icon بند الـ 100 مليون يورو يثير قلق باريس سان جيرمان في صفقة ديمبلي Icon توضيح من حساب المواطن بشأن دعم أغسطس Icon ياباني أنفق مليوني ين ليصبح كلبًا Icon ضبط معمل للتبغ داخل سكن عمال في جدة Icon إنجاز تاريخي يحققه الشباب لأول مرة بعد الفوز على الزمالك Icon وصول أولى رحلات المعتمرين لعام 1445هـ عبر مطار الملك عبدالعزيز Icon وظائف شاغرة لدى تبوك الدوائية Icon الشباب يزيح الزمالك من صدارة مجموعته بهدف بانيجا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل نهاية يوليو الجاري

بند الـ 100 مليون يورو يثير قلق باريس سان جيرمان في صفقة ديمبلي

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ مساءً
بند الـ 100 مليون يورو يثير قلق باريس سان جيرمان في صفقة ديمبلي
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يرغب باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي نجم نادي برشلونة الإسباني وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحق للاعب الفرنسي بحسب عقده مع برشلونة، مغادرة الفريق الكتالوني حتى منتصف ليل 31 يوليو مقابل 50 مليون يورو، وفي حال استمرت المفاوضات حتى يوم 1 أغسطس فسيكون ثمن الصفقة 100 مليون يورو وليس 50 مليون يورو على فريق باريس سان جيرمان.

قد يهمّك أيضاً
ميتا تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيق ثريدز

ميتا تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيق ثريدز

17 مزادًا علنيًا لبيع وتصفية 243 عقارًا بـ 6 مناطق

17 مزادًا علنيًا لبيع وتصفية 243 عقارًا بـ 6 مناطق

وكان راديو كتالونيا ذكر أن برشلونة يرحب برحيل لاعبه الفرنسي إلى نادي باريس سان جيرمان قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

5 أيام لحسم صفقة ديمبلي

وأصبح أمام باريس سان جيرمان فرصة لمدة 5 أيام من أجل إنهاء مفاوضات ضم ديمبلي، مع وجود شرط بأن برشلونة لن يتخلى عن قيمة الشرط الجزائي لبيع اللاعب.

ديمبلي - عثمان ديمبيلي

وكان اللاعب الفرنسي جدد عقده مع برشلونة حتى عام 2027، حيث يتواجد عثمان حاليًا في جولة أمريكا مع لاعبي برشلونة استعدادًا للموسم الجديد.

ويرغب باريس سان جيرمان في ضم ديمبلي ليكون بديلًا للاعب الفرنسي كيليان مبابي الذي افتعل أزمة مع إدارة باريس سان جيرمان مؤخرًا.

ديمبلي - 2

وكان مبابي دخل في أزمة مع إدارة باريس سان جيرمان دفعتهم للتفكير في بيعه في صيف العام الحالي والاستفادة منه ماليًّا بدلًا من رحيله بالمجان في صيف العام المقبل.

وكانت الأزمة بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي، بدأت حينما أجرى اللاعب الفرنسي مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

كما أكد على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.

كيليان مبابي - ليفربول
مبابي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم