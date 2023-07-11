بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في باريس سان جيرمان الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة بـ 48 مئوية سبب إبعاد موسى ماريجا من معسكر الهلال الحقيل: نظام المساهمات العقارية يرفع مستوى الشفافية والإفصاح الاتحاد يعلن رحيل هيلدر كوستا مايو 2023 الأعلى في هطول الأمطار منذ عام 1991 السعودية تستضيف مواجهة عالمية من العيار الثقيل بين تايسون وأنجانو وزير المالية: نظام المساهمات العقارية خطوة لزيادة قنوات التمويل جماهير النصر تنتقد سياسة التفاوض مع الصفقات الحج: إصدار تصريح العمرة حسب المواعيد في نسك وتوكلنا
كشفت تقارير إعلامية أن الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يصر على البقاء في صفوف الفريق الباريسي رغم العقوبة الموقعة عليه من قبل إدارة النادي.
وكان اللاعب الفرنسي، أجرى مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.
كما أكد مبابي على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.
وقالت شبكة Monte Carlo الفرنسية: إن باريس سان جيرمان سيجمد مبابي في الموسم المقبل وسيعاقبه بالطريقة المناسبة وهي عدم مشاركته مع الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي بعد تصريحاته المثيرة.
وكشفت التقارير أن النجم الفرنسي صاحب الـ 24 عامًا سيبقى في صفوف باريس رغم توقيع عقوبة بتجميده في الموسم المقبل، وذلك لنيل 90 مليون يورو وهو بند الولاء في حال استمر مع الفريق الباريسي حتى نهاية عقده في صيف العام المقبل.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية: إن باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع الفرنسي كولو مواني لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.