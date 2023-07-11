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النادي الفرنسي سيقوم بتجميده في الموسم الجديد بسبب تصريحاته

بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في باريس سان جيرمان

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٤ مساءً
بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في باريس سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يصر على البقاء في صفوف الفريق الباريسي رغم العقوبة الموقعة عليه من قبل إدارة النادي.

تعليقات مثيرة

وكان اللاعب الفرنسي، أجرى مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

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كما أكد مبابي على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.

وقالت شبكة Monte Carlo الفرنسية: إن باريس سان جيرمان سيجمد مبابي في الموسم المقبل وسيعاقبه بالطريقة المناسبة وهي عدم مشاركته مع الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي بعد تصريحاته المثيرة.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر footmercato

مبابي سيتحمل العقوبة مقابل 90 مليون يورو 

وكشفت التقارير أن النجم الفرنسي صاحب الـ 24 عامًا سيبقى في صفوف باريس رغم توقيع عقوبة بتجميده في الموسم المقبل، وذلك لنيل 90 مليون يورو وهو بند الولاء في حال استمر مع الفريق الباريسي حتى نهاية عقده في صيف العام المقبل.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية: إن باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع الفرنسي كولو مواني لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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