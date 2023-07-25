بند في عقد روي فيتوريا يصدم أهلي جدة

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كشف بند في عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر الأول لكرة القدم عن صدمة لنادي أهلي جدة، وذلك بعد تفكير إدارة خالد العيسى في التعاقد معه لتدريب الفريق الكروي الأول بـ الراقي.
وقال محمد غرابة مدير المنتخب المصري لكرة القدم: إن فيتوريا مستمر مع المنتخب المصري ولن يرحل مضيفًا أن الشرط الجزائي لا يُفعّل إلا بعد كأس أمم إفريقيا.
وفي نفس السياق قال حازم إمام عضو الاتحاد المصري لكرة القدم لـ قناة On Time Sports : “فيتوريا باق معنا وهو مدرب كبير ومن الطبيعي تفكير الجميع في التعاقد معه، لكن الشرط الجزائي لن يتم العمل به إلا بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي تقام في كوت ديفوار، وهو يريد البقاء معنا”.
وكان المدرب البرتغالي تولى تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم في عام 2022 خلفًا لمواطنه كارلوس كيروش، وقاد تجربة ناجحة لنادي النصر محققًا معه لقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/ 2019.
وكشف موقع filgoal المصري، حقيقة عرض الأهلي للمدرب البرتغالي، حيث أكد أن وسطاء تابعين للنادي تواصلوا مع وكلاء فيتوريا، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وتم عرض راتب سنوي ضخم.
ولفت الموقع المصري، إلى أن هناك بندًا في عقد فيتوريا مع منتخب مصر الأول لكرة القدم؛ ينص على عدم وجود شرط جزائي، إلا بعد نهاية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وبذلك لا يحق له الرحيل سوى بموافقة اتحاد الكرة.
وجاء اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع مدرب منتخب مصر روي فيتوريا، بعدما رفض الإيطالي لوتشانو سباليتي، تولي المسؤولية؛ لعدم رغبته في التدريب بالخليج حاليًّا، فيما فضل البرتغالي ماركو سيلفا، البقاء مع فولهام حاليًّا.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد بدأ الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد مع المدير الفني المؤقت يوسف عنبر، ويخوض حاليًّا معسكرًا خارجيًّا في النمسا.